W Senacie rozmawiają o "piątce dla zwierząt". PSL grozi opuszczeniem większości

W Senacie trwają rozmowy dotyczące poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) oświadczył, że jeżeli senatorowie PO nie zagłosują za poprawkami PSL, w tym za usunięciem ograniczenia uboju rytualnego, to senatorzy Stronnictwa mogą opuścić senacką większość.

"Jesteśmy w trakcie prac"

Podczas głosowania w Sejmie posłowie PSL opowiedzieli się przeciw uchwalaniu nowelizacji, a później zapowiedzieli zgłoszenie w Senacie poprawek do niej.

Poprawki Stronnictwa dotyczą usunięcia wprowadzanego nowelizacją ograniczenia uboju rytualnego; wydłużenia do 10 lat vacatio legis dla przepisów mających wpływ nad przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, których nowelizacja dotyczy. PSL proponuje ponadto, by przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt mogli wchodzić do gospodarstw, ale w towarzystwie przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej.