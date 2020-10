Burzliwa dyskusja w sprawie "piątki dla zwierząt" w Senacie. Głosowanie ma być jeszcze dziś

O godzinie 22 w Senacie odbędą się głosowania w sprawie noweli ustawy o ochronie zwierząt. To tak zwana piątka dla zwierząt. Wcześniej odbyła się burzliwa dyskusja w tej sprawie.

"O godz. 20:45 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ustawodawczej w celu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków i poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. O godz. 22:00 odbędą się głosowania" - poinformowali przedstawiciele Senatu na Twitterze.

Nowela ustawy o ochronie zwierząt, nad którą we wtorek od godziny 9.00 debatuje Senat, dzieli niemal wszystkie senackie kluby. Jako pierwsi w debacie nad ustawą zabrali głos zdecydowani przeciwnicy ustawy z klubów KO, KP-PSL i PiS.

"Piątka dla zwierząt" w ogniu krytyki

Senator Jan Filip Libicki z koła Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe krytykował przede wszystkim tryb pracy w Sejmie nad projektem ustawy. Zwrócił uwagę, że w przeciwieństwie do Sejmu Senat wykorzystał na zajmowanie się ustawą prawie 30 dni i dzięki temu także jej inicjatorzy z klubu PiS mogli przygotować do niej poprawki, zgłoszone przez wicemarszałka Marka Pęka z rządowego ugrupowania.

W opinii Libickiego jednak w związku z tą ustawą "dochodzi do kompromitacji obozu rządowego", bo najpierw grozi się senatorom, że mają głosować bez poprawek, a potem jednak zgłasza się poprawki. Zwrócił uwagę, że ukarani za sprzeciw wobec ustawy posłowie PiS i były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mieli, jak się okazało, rację.

Jan Filip Libicki ocenił, że większość poprawek idzie w dobrym kierunku, ale są niewystarczające. Dlatego, jak powiedział, senatorowie PSL będą głosować za odrzuceniem ustawy, a jeśli nie zostanie odrzucona, za wykreśleniem z ustawy zakazu uboju rytualnego, za 10-letnim vacatio legis wobec zakazu hodowli zwierząt na futra oraz za likwidacją społecznych inspekcji w gospodarstwach.

Bardzo krytyczny wobec ustawy był także senator Władysław Komarnicki z KO, który nazwał ją "gniotem" i "bezprawiem". Przekonywał, że w całej Polsce jest 880 ferm futrzarskich, które dają pracę wielu ludziom i ten dział gospodarki bardzo dobrze sobie radzi. Podobnie wypowiadał się senator Jacek Bury z KO, który argumentował, że do Senatu "przysłano bubel made in Nowogrodzka". "Piątka Kaczyńskiego jest ubojem rytualnym polskiego rolnictwa" - ocenił Bury. Ustawa, mówił, morduje polską przedsiębiorczość.

Senator KO Bogdan Borusewicz zwrócił uwagę na nieodpowiednie - jego zdaniem - terminy wejścia w życie przepisów przejściowych noweli. Senator złożył poprawki w tej sprawie. Wskazywał, że przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra powinny mieć dłuższe vacatio legis - wynoszące 2 lata od wejścia w życie nowelizacji, a przepisy dotyczące uboju rytualnego - cztery lata. Borusewicz podkreślił, że "wydłużenie tych okresów przejściowych jest konieczne, by można było pozwolić przedsiębiorcom na wycofanie się z tych działów produkcji, które ulegają likwidacji" za sprawą nowelizacji.

"Najlepiej by było, jakby ta ustawa zakończyła swój bieg legislacyjny"

Także senator Jan Maria Jackowski (PiS) mówił, że bardzo go zaniepokoił tryb i sposób pracy nad tą ustawą w Sejmie. Jego zdaniem pozostaje ona "w jawnej i oczywistej sprzeczności z programem PiS, przynajmniej tym z lat 2015-2019". W programie tym, przypominał, nie było mowy o zakazie uboju rytualnego. Ustawa została odebrana, przekonywał Jackowski, jako uderzenie w polską wieś. Najgorsze jest to, dodał Jackowski, że ustawą została naruszona godność polskiego rolnika, który został przedstawiony jak morderca zwierząt. Takie traumy, przestrzegał Jackowski, w środowiskach rolniczych pozostaną na dłużej.

Przekonywał, że nie skończy się na jednym proteście rolników, bo ustawa oznacza osłabienie polskiego rolnictwa i całej polskiej gospodarki. Zwracał uwagę, że brak w ustawie mechanizmów wypłacania odszkodowań, choć dotyczy ona setek tysięcy ludzi i miliardowych kwot. - Wydaje mi się, że najlepiej by było, jakby ta ustawa zakończyła swój bieg legislacyjny - powiedział Jackowski.

"Krok w stronę zakończenia barbarzyństwa"

W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy składam wniosek przyjęcie noweli ustawy o ochronie zwierząt bez poprawek - oświadczyła we wtorek w Senacie wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka. Jak podkreśliła, dla jej klubu ochrona zwierząt zawsze była, jest i będzie ważna.

Morawska-Stanecka mówiła podczas wtorkowej debaty nad nowelą ustawy, że Lewica od wielu lat powtarza, iż ochrona zwierząt stoi w Polsce na bardzo niskim poziomie i że względy cywilizacyjne decydują o tym, że ta ochrona zwierząt powinna się zwiększyć.

- I ta ustawa, w ogóle samo podjęcie tej tematyki i uchwalenie tej ustawy, to krok w dobrą stronę, bo to jest krok w stronę zakończenia barbarzyństwa wobec zwierząt i zakończenia męki zwierząt - podkreśliła senator Lewicy.

Oświadczyła, że na tym etapie legislacyjnym w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy wraz z senatorem Wojciechem Koniecznym składa wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. - Nie ma mowy o kompromisie, jeżeli mówimy o prawach istot żyjących - podkreśliła senator Lewicy.

Poprawki do noweli

Senatorowie wysłuchali we wtorek stanowiska komisji rolnictwa i rozwoju wsi, która opowiedziała się na poniedziałkowym posiedzeniu za odrzuceniem noweli w całości. Wniosek o odrzucenie nowelizacji złożony przez senatora Ryszarda Bobera z PSL poparło m.in. pięciu senatorów PiS.

Senatorowie wysłuchali także stanowiska komisji ustawodawczej, która przyjęła w poniedziałek ponad 30 poprawek do noweli. Komisja ta zaproponowała m.in. wprowadzenie obowiązku czipowania psów oraz możliwość odwołania się do sądu w przypadku niezadowalającej rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie działalności.

Głosowanie w sprawie nowelizacji ma się odbyć we wtorek. Na początku wtorkowego posiedzenia marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że po debacie - na wniosek klubu PiS - nastąpi 3-godzinna przerwa przed przystąpieniem do głosowań nad nowelą o ochronie zwierząt.

Senat zajmuje się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt PAP/Piotr Nowak

Opinia rządu "ciągle jest pozytywna"

Stronę rządową w trakcie prac w Senacie reprezentuje zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot. Senator PiS Jan Maria Jackowski pytał o opinię do noweli, jaką rząd przedstawił na początku prac Senatowi.

- Opinia, nazwijmy to, afirmatywna do tego projektu. Natomiast obecnie sam rząd doszedł do wniosku, że ustawa nie była doskonała, skoro proponuje do niej poprawki - mówił Jackowski. - Jak to jest z oceną tej ustawy, czy ona rzeczywiście była doskonała w wersji sejmowej i co się wydarzyło, że ta ustawa ulega zmianom? - dopytywał. Zwrócił też uwagę, że część posłów PiS, którzy nie poparli noweli w sejmowym głosowaniu, została za to ukarana. W odpowiedzi Szrot oświadczył, że opinia rządu "co do zasady się nie zmieniła - ciągle jest pozytywna, uległa pewnej modyfikacji". Jak mówił, modyfikacja stanowiska i rekomendacja dla poprawek złożonych w poniedziałek przez szefa senackiego klubu PiS Marka Pęka, jest wynikiem szerokiej dyskusji na temat noweli w przestrzeni medialnej i podnoszonych postulatów. - Strona rządowa rekomendując swoje stanowisko i rekomendacje wnioskodawcy, zgodziła się, że część tych głosów należy uwzględnić. Nie jest to zmiana stanowiska. Jest to pewna modyfikacja w zakresie określenia szczegółów - przekonywał Paweł Szrot. Odnosząc się do kwestii dyscyplinarnych, przedstawiciel rządu zaznaczył, iż nie jest właściwym adresatem takiego pytania.

Odszkodowania dla hodowców

Szrot był też pytany przez senatora Kazimierza Kleinę z KO, czy rząd brał pod uwagę rozwiązanie polegające na doprowadzeniu do tego, iż hodowle na futra wygasną w sposób naturalny. Senator KO pytał też, czy w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, stać państwo na wypłatę odszkodowań wygaszanym branżom. Paweł Szrot zaznaczył, że proponowane przez rząd rozwiązania dotyczące branży futerkowej "ten proces pozwalają zakończyć w cywilizowanej formie, z uwzględnieniem praw przedsiębiorców". - Zakładamy, że rozwiązania zawarte w tej ustawie pozwolą przyspieszyć ten naturalny proces, ułatwić go - mówił zastępca szefa KPRM. Odnosząc się do kosztów odszkodowań, Szrot oświadczył, że z danych resortu rolnictwa wynika, iż ministerstwo wypracuje odpowiednie środki na realizację tego przepisu. - To jest ich zadanie i będzie ono od tego resortu egzekwowane - dodał.

Na posiedzeniu Senatu był obecny poseł wnioskodawca Waldemar Buda z PiS, który był pytany przez senatorów m.in. o to, jak ma wyglądać system odszkodowań i dla kogo są one przewidziane. Chodzi o wprowadzany nowelą zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego. - Odszkodowania będą kompleksowe, to znaczy będą realne, rzeczywiste straty wyrównywały - odparł Buda.

- W naszej koncepcji, która jest wypracowywana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest powołany zespół w tym zakresie - zaznaczył.

- Założenia są takie, że będzie to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo jako największa agencja płatnicza w Europie ma największe kompetencje w tym zakresie, wypłaca przeróżną pomoc od suszowej po dopłaty do różnej produkcji, ale też części działalności rolniczej. I ona będzie uwzględniała ubytki w zakresie przedsiębiorstw, czy gospodarstw rolnych w związku z ograniczeniem uboju rytualnego i też rozumiem jakiegoś kierunku eksportowego w tym zakresie, bo tylko w tym zakresie ograniczamy ten ubój rytualny - wyjaśnił poseł PiS.

Notyfikacja

Na pytanie, dlaczego przepisy zmieniane nowelą nie uzyskały notyfikacji Unii Europejskiej, Waldemar Buda odpowiedział, że leży to w gestii nie wnioskodawców projektu, ale marszałka Sejmu. - Jest tryb, który rzeczywiście na to wskazuje i ocena jaki dokument notyfikacji powinien podlegać, ale to jest kwestia po pierwsze marszałka, który kieruje tą notyfikacją, całą procedurę rozpoczyna, a po drugie pośrednictwa rządu w tym zakresie - podkreślił Buda.

Zaznaczył, że według jego wiedzy marszałek Sejmu Elżbieta Witek procedurę notyfikacji wszczęła. - I ona będzie się toczyła - powiedział poseł.

Dopytywany kilka razy przez senatora Jana Marię Jackowskiego (PiS), czy w tej chwili jest notyfikacja do ustawy, czy jej nie ma, odparł, że procedura notyfikacji trwa. - Zachęcam do kontaktu z marszałek Sejmu w tej sprawie - mówił Waldemar Buda. Dodał, że ta notyfikacja może dotyczyć dwóch elementów. - Po pierwsze ograniczenia działalności dla przedsiębiorców w związku z ograniczeniem hodowli zwierząt futerkowych, a po drugie w związku z ograniczeniem działalności przedsiębiorców w związku z prowadzeniem schronisk - podkreślił Buda.

Jak mówił, "jeden z tych elementów będzie wyeliminowany w związku z przedłożoną przez nas wczoraj (w poniedziałek - red.) na komisji rolnictwa poprawką". - Więc jedyny przedmiot notyfikacji, który może się pojawić, dotyczy wyłącznie zwierząt futerkowych, a tego rodzaju zakazy obowiązują w większości krajów europejskich - powiedział.

- Jeżeli ktokolwiek dzisiaj się tu posługuje argumentem jakiejś notyfikacji, nie wiadomo jakiej, która może zablokować wprowadzenie tych przepisów, że jest to podstawa do niegłosowania za tymi przepisami, że to jest skandal, że tej notyfikacji nie ma, to muszę powiedzieć, że po pierwsze procedura jest wszczęta, a po drugie nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten proces notyfikacyjny będzie pozytywny, bo mamy doświadczenia z 17 krajów europejskich, które mają dokładnie takie same przepisy - podkreślił Buda.

Kontrowersje

Nowe przepisy budzą kontrowersje. Przed Sejmem protestowali rolnicy przeciwko zmianom w ustawie o ochronie zwierząt. Protestujący mieli ze sobą transparenty: "Nie dla piątki Kaczyńskiego, bo zniszczy rolnika polskiego", "Chcemy hodować w spokoju", "Ani Stalin, ani Lenin nie wymyślił co PiS zmienił".

Z apelem o odrzucenie ustawy o ochronie zwierząt wystąpiła Śląska Izba Rolnicza. Zdaniem członków jej zarządu, ten akt prawny "przynosi więcej szkody, niż korzyści". Wcześniej izba skierowała swoje stanowisko do senatorów ze Śląska.

- Postulujemy odrzucenie tej ustawy, która przynosi zdecydowanie więcej szkody, niż korzyści. Korzyści są iluzoryczne, bo powiedziało się ludziom, że dzięki tej ustawie zwierzęta będą lepiej traktowane, a zapisy ustawy wcale tego nie gwarantują. Właściwe traktowanie zwierząt w innych, obowiązujących już przepisach też jest dość precyzyjnie opisane - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach członek zarządu Śląskiej Izby Rolniczej Janusz Wita. - Na pewno będzie spadek cen bydła mięsnego poprzez to, że 40 procent eksportu jest ubijane w sposób rytualny. Dla polskiego rolnika to jest niebezpieczeństwo nadprodukcji, mniejsze zyski, być może bankructwo niektórych rolników - dodał członek zarządu izby Krzysztof Wenglorz.

Protest rolników przed Sejmem Tomasz Gzell/PAP

Termin wejścia przepisów

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

