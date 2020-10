"Piątka dla zwierząt" z poprawkami. Jest decyzja Senatu

Senat przegłosował wraz z poprawkami nowelę ustawy o ochronie zwierząt, tak zwaną piątkę dla zwierząt. Przyjęto poprawkę wykreślającą ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu, a także przewidującą, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 1 lipca 2023 roku, a ubój rytualny do 31 grudnia 2025 roku.

Poprawki do projektu

Senatorowie przyjęli też inną poprawkę, która przewiduje, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 1 lipca 2023 roku, a ubój rytualny do 31 grudnia 2025 roku. Zgodnie z poprawką podmiotom prowadzącym tę działalność przysługiwałoby roszczenie skierowane do Skarbu Państwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do przepisów, wprowadzanych nowelą, o wygaszeniu ich działalności. Wnioski w sprawie rekompensat będzie rozpatrywał minister rolnictwa, a od jego decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu. Za głosowało 50, przeciw 42, wstrzymało się 8 senatorów.