PiS zapowiada odszkodowania dla rolników. "Złożymy taką poprawkę"

Dopytywany o szczegóły, czy rekompensaty będą dotyczyły wszystkich, którzy sprzedają mięso z uboju rytualnego i jak długo będą one wypłacane, Terlecki odparł: - W tej chwili przewidujemy wypłaty dla tych, którzy produkują mięso. One zostaną, te odszkodowania, czy rekompensaty zostaną uruchomione wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie; tutaj jest przewidziany rok vacatio legis. Będzie rozłożona na pewien okres, nie będzie jednorazowa tylko prawdopodobnie przez dwa czy trzy lata po wprowadzeniu ustawy.

Terlecki: Ardanowski zadeklarował lojalność wobec klubu

Terlecki pytany na briefingu prasowym w Sejmie o to, co wyniknęło z jego rozmowy z byłym ministrem rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim, który nie popierał noweli ustawy o ochronie zwierząt powiedział, że Ardanowski ma swoje opinie i uwagi, które szczegółowo przedstawił. - Natomiast zadeklarował lojalność wobec klubu. Zdementował wszystkie pogłoski, które krążą na temat rzekomej grupy frakcyjnej, czy coś takiego. Jednym słowem była to pożyteczna i rozwiewająca wątpliwości rozmowa - podkreślił szef klubu PiS.

Dopytywany, co z zawieszonymi posłami PiS Terlecki odparł, że dochodzi do spotkań indywidualnych z tymi osobami, które miały inne zdaniem niż klub. "I indywidualnie podejmujemy decyzje, co do ich dalszych losów w klubie" - podkreślił szef klubu PiS.