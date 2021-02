Państwowa spółka kupuje pięciogwiazdkowy hotel

Mniej niż wyznaczył syndyk

Polski Holding Nieruchomości

Obecnie do PHH należy 28 hoteli. W portfelu holdingu znajdują się m.in. trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina – Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Do spółki należą również hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie czyli Hampton by Hilton Gdańsk Airport, Moxy Katowice Airport, Moxy Poznań Airport oraz Holiday Inn Express Rzeszów Airport. Do PHH należy także wypoczynkowo-konferencyjny obiekt Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim, dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence oraz Hotel Kopernik w Olsztynie.