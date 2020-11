Poszukiwany prezes państwowej spółki. Ostatni moment, by się zgłosić

Do południa w poniedziałek 9 listopada kandydaci, którzy aplikują na stanowisko nowego prezesa spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, mają czas na złożenie niezbędnych dokumentów. Konkurs rozpisano po rezygnacji z funkcji prezesa Jerzego Kwiecińskiego.

W konkursie chodzi o stanowisko prezesa na okres wspólnej kadencji zarządu, która rozpoczęła się 10 stycznia 2020 r. i trwa do 10 stycznia 2023 r. Jak poinformowała Rada Nadzorcza spółki, otwarcie zgłoszeń nastąpi w poniedziałek o godz. 12.15. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano na dni 10-12 listopada.

Wymagania

Do podstawowych zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych zaliczono: wiedzę w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym ona działa; znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych; doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

Zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu kandydat, ma posiadać m.in. wyższe wykształcenie; co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru itp.; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Dodatkowym atutem będzie m.in. znajomość funkcjonowania europejskiego rynku, w tym rynku energii, czy znajomość języka angielskiego.

Jak informowało pod koniec października PGNiG, rada nadzorcza spółki powołała na pełniącego obowiązki prezesa, wiceprezesa PGNiG Jarosława Wróbla. Ma on pełnić obowiązki do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki.

PGNiG

PGNiG jest spółką giełdową, notowaną na GPW od września 2005 r. 71,88 proc. akcji należy do Skarbu Państwa, pozostałe 28,12 proc. do innych akcjonariuszy. Kapitalizacja spółki według kursu akcji z ostatniego piątku, to prawie 26 mld zł.