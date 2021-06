PGNiG rozpoczęło eksploatację nowego złoża na Morzu Norweskim

Złoża Grasel

Grasel to złoże ropno-gazowe o zasobach 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Położone jest na obszarze wydobywczym Skarv, eksploatowanym od 2013 roku. Jak podała spółka, dzięki temu Grasel mogło być podłączone do już działających instalacji wydobywczych, których kluczowym elementem jest jednostka produkcyjno-magazynująca FPSO Skarv – jedna z największych tego typu na świecie.

Projekty PGNiG w regionie

Spółka przekazała, że możliwość wykorzystania gotowej infrastruktury znacząca poprawia rentowność nowych projektów wydobywczych realizowanych w tym regionie. Z informacji spółki wynika, że oprócz Grasel FPSO Skarv wykorzystywane jest m.in. do eksploatacji złoża gazowego Aerfugl, na którym działa pięć odwiertów a dwa następne zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku. W planach jest również użycie FPSO Skarv do odbioru węglowodorów z kolejnych złóż, których udziałowcem jest PGNiG Upstream Norway – Shrek i Alve Nord. Na przełomie maja i czerwca 2021 r. jednostka przeszła modernizację, m.in. aby umożliwić jej przyjęcie dodatkowych ilości gazu z nowych projektów zlokalizowanych na obszarze Skarv.

W marcu 2021 r. PGNiG Upstream Norway zawarło umowę kupna wszystkich aktywów INEOS E&P Norge AS, obejmujących udziały w 22 koncesjach. W wyniku transakcji, która czeka jeszcze na uzyskanie zgód administracyjnych, zasoby wydobywalne w dyspozycji PGNiG Upstream Norway mogą wzrosnąć z obecnych ok. 214 mln boe do ok. 331 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.