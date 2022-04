Gaz płynie do dziesięciu gmin odciętych od surowca

Mieszkańcy Łeby i dziewięciu innych gmin mają znów dostęp do gazu. Dostarczany przez Grupę Kapitałową PGNiG surowiec trafia do miejsc, w których dotychczas paliwo zapewniała firma Novatek. We wtorek została ona umieszczona na polskiej liście sankcyjnej. Jak informuje PGNiG około godziny 17, jako pierwsi dostawy z PGNiG zaczęli odbierać mieszkańcy gminy Polanów. Tuż przed północą gaz dotarł do odbiorców w gminie Łeba.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA tzw. listy sankcyjnej. Jej utworzenie umożliwiła specustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

Instalacja gazowa firmy Novatek we wsi Wola Paprotnia na Mazowszu PAP/Przemysław Piątkowski

Wśród 50 podmiotów umieszczonych na liście jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji.

Gaz ziemny znów w Łebie i dziewięciu innych gminach

"Dobra wiadomość dla mieszkańców Łeby i turystów wybierających się tam na majówkę. Gaz dostarczany przez Grupę Kapitałową PGNiG jest już dostępny dla odbiorców w tej nadmorskiej gminie. Jak w 9. innych, gdzie paliwo dostarczała firma Novatek" - podało w sobotę rano PGNiG na Twitterze.

Własnością firmy Novatek jest ok. 40 km sieci gazowniczej na terenie miasta Łeby oraz wszystkie urządzenia, którymi doprowadzony jest gaz.

Gaz ziemny. Zalecenia premiera dla spółek Skarbu Państwa

W piątek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że "dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wydał polecenia spółkom Skarbu Państwa - m.in. PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi - aby w niezwłocznym tempie dostarczyć gaz do tych sieci, których formalnym właścicielem jest firma Novatek".

Ponadto - jak mówił - firma Novatek została w poleceniu premiera zobowiązana do tego, aby na postawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, te sieci zostały wydane do dyspozycji spółek Skarbu Państwa, które będą realizowały dostawy gazu do tych miejsc, w których firma powiązana z rosyjską spółką gazową, do tej pory dostarczała gaz.

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowała w piątek, że na podstawie polecenia premiera, spółka PGNiG Obrót Detaliczny zapewni dostawy gazu odbiorcom, którym przestała go dostarczać firma Novatek na terenie 10 gmin - Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin, a spółka PSG przystąpiła do realizacji zadań zmierzających do przywrócenia tam dystrybucji gazu.

