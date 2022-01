Mediacje bez porozumienia. Górnicy decydują o strajku

W sporze toczącym się w PGG związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia ub. roku weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi - nieoficjalnie mowa była o kwocie 1,5 tys. zł jednorazowej wypłaty dla pracowników dołowych i mniejszych kwotach dla pozostałych. Oczekują także wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie.

Mediacje bez porozumienia

Związki zawodowe o rozmowach z zarządem PGG

Szef PGG o rozmowach z górnikami

- Zarząd zadeklarował gotowość do rozmów, ale (...) warunkiem koniecznym jest to, aby przeprocedowana została droga parlamentarna. Innymi słowy muszą być zapewnione środki na funkcjonowanie PGG w roku 2022, żeby rozmawiać o tych elementach wrażliwych, jakimi są wynagrodzenia - powiedział po środowych rozmowach prezes największej górniczej spółki.

- Dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym mówimy: najpierw Sejm, najpierw zagwarantowanie środków, a później wracamy do tych rozmów. Chodzi o to, żeby zachować właściwą kolejność i logiczną naturę rzeczny – tłumaczył.

W ocenie szefa PGG, czwartkowe spotkanie w MAP będzie dobrą płaszczyzną do omówienia całokształtu procesu, w jakim jest obecnie górnictwo – chodzi zarówno o procedowaną w parlamencie ustawę, jak i przygotowywany wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla sektora węglowego.

Referendum strajkowe w kopalniach

- Zawsze protesty mają swoje konsekwencje. W pierwszej kolejności straty, ponieważ nie sprzedajemy produktu, który wyjeżdża (z kopalń - red.) - one są trudne do nadrobienia. Druga grupa konsekwencji to straty wizerunkowe i konsekwencje wzmacniające argumentację oponentów węgla co do tego, żeby skracać okres żywotności kopalń – skomentował szef PGG Tomasz Rogala.