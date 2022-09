Problemy z zakupem węgla. "Proszę spróbować ponownie później"

We wtorek ponownie wystąpiły utrudnienia w dostępie do sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej. To za jego pośrednictwem jest sprzedawany węgiel. Reporter TVN24 Adrian Zaborowski potrzebował prawie godzinę, aby dostać się na stronę e-sklepu jednak wówczas żaden z towarów nie był już dostępny do nabycia.

Sprzedaż węgla w sklepie internetowym PGG odbywa się we wtorki i czwartki. "Towar na półkę wystawiany jest od 16.00 i dostępny do wyczerpania zapasu" - czytamy na stronie przedsiębiorstwa górniczego. Co ważne, nie są przyjmowane do realizacji zamówienia złożone telefonicznie ani drogą mailową.

Nic zatem dziwnego, że sprzedaż na stronie PGG cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jak poinformowała wczoraj PGG do tej pory od początku roku obsłużono już 226 tysięcy klientów indywidualnych. Do tylu gospodarstw domowych trafiło 900 tysięcy ton węgla. Dla porównania w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 6 tys. gospodarstw domowych i 12 tysięcy ton węgla.

Spółka przypomniała jednocześnie, że w ofercie e-sklepu pojawił się nowy towar - miał węglowy, przeznaczony dla części kotłów przystosowanych technicznie do spalania takiego sortymentu węgla. "Może on stanowić cenne uzupełnienie w trudnej sytuacji na rynku opału" - czytamy na stronie PGG.

Problemy z zakupem węgla

We wtorek tuż po godz. 16.00 wystąpiły jednak problemy z dostępem do sklepu. Przekonał się o tym również reporter TVN24 Adrian Zaborowski. Zamiast możliwości zrobienia zakupów na stronie został wyświetlony komunikat: "Została przekroczona maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do witryny sklepu. Proszę spróbować ponownie później". Jednocześnie przypomniano, że "towar jest sukcesywnie uzupełniany".

"Ta witryna jest nieosiągalna. Serwer sklepu potrzebuje zbyt wiele czasu na odpowiedź" - taki komunikat wyświetlił się o godz. 16.18. Podobnie było o godz. 16.30 i o godz. 16.41.

Reporterowi TVN24 udało się wejść na stronę e-sklepu o godz. 16.56, jednak żaden z towarów wyświetlonych na stronie nie był już dostępny do nabycia.

Kolejna szansa na zakup węgla na stronie PGG dopiero w czwartek.

Autor:/ToL

Źródło: TVN24 Biznes