Służyły pięćdziesiąt lat, teraz nadszedł ich koniec. Najstarsze bloki węglowe wyłączone

"Po pięćdziesięciu latach pracy, zakończono eksploatację dwóch najstarszych węglowych bloków energetycznych" - napisała w mediach społecznościowych Polska Grupa Energetyczna. Wraz z końcem 2023 roku wyłączono dwa węglowe bloki energetyczne nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik. Zostaną one zastąpione w tym zakładzie blokiem gazowym 882 MW. Wartość tej inwestycji to ok. 4 mld zł netto.

"31 grudnia 2023 r., po pięćdziesięciu latach pracy, zakończono eksploatację dwóch najstarszych węglowych bloków energetycznych nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik, należącej do PGE GiEK" - przekazała w poniedziałek wieczorem na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter) PGE.

Przypomniała, że oba bloki zostaną docelowo zastąpione zamówionym w lutym ub. roku blokiem energetycznym gazowo-parowym o mocy 882 MW.

Transformacja energetyczna i zmiana struktury wytwarzania energii

Cytowany w kolejnym wpisie prezes PGE Wojciech Dąbrowski zaznaczył, że wyłączenie starych bloków węglowych to element prowadzonej przez koncern transformacji energetycznej i zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce na nisko i zeroemisyjną. "Budowany obecnie w Rybniku największy w Polsce blok gazowo-parowy o mocy 882 MW skutecznie zastąpi wyłączane bloki węglowe, zapewniając stabilne dostawy energii dla całego regionu"- zadeklarował prezes Dąbrowski.

"Nowa jednostka znacznie ograniczy emisje pyłów i tlenków siarki, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie, a dzięki znacznemu spadkowi emisji CO2 ograniczony zostanie wpływ kosztów uprawnień do emisji CO2 na wytwarzanie energii" - dodał szef PGE.

Wyłączone bloki w Elektrowni Rybnik

Bloki nr 3 i 4 to kolejne z bloków 200 MW, tzw. "dwusetek", wyłączonych w Elektrowni Rybnik. Bloki nr 1 i 2, oddane do użytku z końcem 1972 r. i na koniec maja 1973 r., zostały tam wyłączone w 2021 r. Bloki nr 3 i 4 były oddawane do użytku odpowiednio w październiku 1973 r. i z końcem stycznia 1974 r.

W zakładzie nadal pracują bloki nr 5-8, oddane do użytku w 1978 r., o łącznej mocy 900 MW brutto. Wyłączone bloki nr 1-4 zastąpi zamówiony w lutym br. nowy blok gazowo-parowy o mocy 882 MW. Wartość tej inwestycji to ok. 4 mld zł netto. Blok o sprawności blisko 64 proc. ma być gotowy w końcu roku 2026. Jednostkę buduje konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Siemensa. Blok ma zużywać ok. 1 mld m sześc. gazu rocznie. Gaz ten będzie płynął gazociągami Gaz-Systemu. W poniedziałek ten operator systemu przesyłowego gazu podpisał umowy na budowę gazociągów Racibórz – Rybnik o długości 38,7 km oraz Kędzierzyn Koźle – Racibórz o długości 37 km. Oba te zamówione gazociągi - wraz z gazociągiem przyłączeniowym o długości 4,5 km - utworzą 80-kilometrowy odcinek sieci przesyłowej, doprowadzający paliwo do bloku 882 MW w Rybniku. Przekazanie obu gazociągów do eksploatacji jest planowane na II kw. 2026 r. Powstający obecnie blok gazowo-parowy w Rybniku jeszcze w grudniu 2022 r. uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 r.

Elektrownia Rybnik - szczegóły

Elektrownia Rybnik trafiła do Grupy PGE kilka lat temu, wcześniej należała do francuskiego koncernu energetycznego EdF, który sprzedał swoje polskie aktywa. W strukturze Grupy elektrownia początkowo należała do spółki PGE Energia Ciepła, a obecnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

