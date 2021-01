Oszuści wysyłają fałszywe wezwania do zapłaty. Dostawca energii apeluje o ostrożność

Klienci PGE otrzymują fałszywe wiadomości o rzekomej nieuregulowanej należności - poinformował rzecznik PGE Obrót Mariusz Majewski. Spółka apeluje do klientów o ostrożność i zignorowanie podejrzanych powiadomień.

Informacje o rzekomej należności

Rzecznik zwrócił uwagę, SMS-y wysyłane do klientów, a także do osób niekorzystających z usług PGE Obrót, zawierają informację o rzekomej należności, która w razie nieuregulowania spowoduje przerwę w dostawie energii elektrycznej. W wiadomości znajduje się również link do płatności online.