Kolejna zmiana w PGE. Wiceprezes odwołany

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna poinformował w środę wieczorem, że 28 lutego br. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu Lechosława Rojewskiego, wiceprezesa zarządu do spraw finansowych. "Rada nadzorcza nie wskazała przyczyn odwołania" - przekazano w raporcie giełdowym.

Lechosław Rojewski w latach 2019-2021 był wiceprezesem zarządu do spraw finansowych Węglokoks S.A. Od roku 2016 do 2019 związany ze spółką Port Gdański Eksploatacja S.A., gdzie najpierw pełnił funkcję wiceprezesa zarządu do spraw finansowych, a następnie prezesa zarządu.