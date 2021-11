Tauron i PGE chcą utworzyć firmę produkującą energię elektryczną. Jest wniosek do UOKiK

"Zgłaszający zajmują się produkcją i obrotem energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Wspólny przedsiębiorca prowadził będzie działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej" - czytamy we wniosku.

PGE i Tauron tworzą wspólną spółkę. "To jest połączenie w obszarze offshore"

- To jest połączenie w obszarze offshore (morska energetyka wiatrowa - red.), będziemy powoływać z Tauronem wspólnie spółkę celową, której zadaniem będzie ubieganie się o pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, czyli inwestycji offshore na Bałtyku. To jest konsekwencja listu intencyjnego, który podpisywaliśmy na początku stycznia, dokładnie 18 stycznia i wtedy podpisywaliśmy list intencyjny z Eneą i Tauronem. Analogiczny wniosek o koncentrację został złożony do UOKiK-u w sprawie koncentracji z Eneą, a to jest drugi wniosek do UOKiK-u w sprawie koncentracji z Tauronem - wyjaśniała.