Większe dopłaty do wynagrodzeń. Rząd szykuje zmianę

Zwiększenie stawek o 15 procent

- dla stopnia znacznego kwota bazowa wzrośnie do 2760 zł (wcześniej 2400 zł) - dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa wzrośnie do 1550 zł (wcześniej 1350 zł) - dla stopnia lekkiego kwota bazowa wzrośnie do 575 zł (wcześniej 500 zł) Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta do odpowiednio 1380 zł, 1035 zł, 690 zł (wcześniej 1200 zł, 900 zł lub 600 zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.