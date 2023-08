PFR pozywa prezesa NIK

czytaj dalej

Inflacja bazowa w lipcu 2023 roku spadła do 10,6 procent z 11,1 procent miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja bazowa w lipcu obniżyła się do 0,2 procent z 0,3 procent miesiąc wcześniej. Ogólny wskaźnik inflacji wyniósł w lipcu 10,8 procent.