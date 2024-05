Media: PFR zażąda zwrotu pomocy covidowej od dwóch tysięcy firm

Firmy, które skorzystały z tarcz antycovidowych, mają zwrócić Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) łącznie 500 milionów złotych - podaje "Puls Biznesu". Dodaje, że to efekt oceny Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) i do jesieni liczba takich przedsiębiorców wzrośnie.

PFR chce zwrotu pomocy

- Dotychczas wezwaliśmy do zwrotu ponad tysiąc firm. Będziemy również wzywać kolejne podmioty, choć nie powinno być ich więcej niż kilkaset. Przedsiębiorcy otrzymają te informacje najpewniej do jesieni – mówi, cytowany przez "PB" Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, odpowiedzialny za wdrożenie antycovidowych tarcz.

Z informacji PB wynika, że wnioski dostało 1,3 tys. firm, które mają zwrócić 500 mln zł. Gazeta podaje, że PFR wyśle jeszcze ok. 700 żądań zwrotu pieniędzy. Łącznie - jak czytamy - będzie to więc ok. 2 tys. z 355 tys. małych i średnich firm, które skorzystały z dwóch tarcz PFR (1.0 i 2.0) w latach 2020 i 2021, czyli niecałe 0,6 proc.