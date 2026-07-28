Z kraju PAŻP walczy o odblokowanie środków. W tle wielomiliardowy spór z Pfizerem Oprac. Paulina Karpińska |

Blokada środków dla PAŻP. Donald Tusk komentuje działania po wyroku belgijskiego sądu w sporze Pfizer-Polska Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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Sąd w Brukseli 18 sierpnia rozpatrzy sprzeciw PAŻP wobec zajęcia jej środków w związku ze sporem Polski z koncernem Pfizer.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli 17 lipca w związku z zajęciem wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych.

"Posiedzenie w tej sprawie przed izbą ds. konfiskat i rozpatrzenie tej sprawy zaplanowano na wtorek, 18 sierpnia 2026 r., na godz. 9" - poinformowały PAP służby prasowe Frankofońskiego Sądu Pierwszej Instancji w Brukseli.

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Zajęcie wierzytelności PAŻP w sprawie Pfizera

W lipcu PAŻP poinformowała, że otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych, w związku z wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska.

Agencja podkreśliła, że postępowanie to nie dotyczy jej działalności, a zajęcie środków wynika z obowiązków Eurocontrol jako wykonawcy postępowania egzekucyjnego.

"W związku z zajęciem wierzytelności PAŻP z tytułu opłat trasowych w sprawie sądowej całkowicie niezwiązanej z PAŻP, Agencja kontynuuje działania prawne zmierzające do uchylenia zastosowanego zabezpieczenia i odblokowania środków finansowych. Do sądu w Brukseli został wniesiony formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych PAŻP" - przekazała wtedy PAŻP w oświadczeniu.

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Agencja zapewniła, że podejmuje "wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw".

"Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze Skarbem Państwa, Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałymi zaangażowanymi w proces interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi" - podano.

PAŻP przekazała, że opłaty trasowe pobierane przez Eurocontrol stanowią ponad 80 proc. jej przychodów i są podstawowym źródłem finansowania działalności agencji. PAŻP poinformowała, że nie ma ryzyka ograniczenia działalności ani zwolnień pracowników.

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Zapowiedź rządowej pomocy

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie pozostawi PAŻP bez wsparcia finansowego. Zapewnił, że prowadzone są działania, które mają rozwiązać problem wynikający ze sporu z koncernem Pfizer. Zaznaczył, że postępowanie dotyczy kontraktu zawartego przez poprzedni rząd na dostawy szczepionek przeciw Covid-19.

Spór jest związany z umową zawartą przez Komisję Europejską z koncernem Pfizer w imieniu państw członkowskich UE na dostawy szczepionek przeciw Covid-19. Polska w 2022 r. odmówiła odbioru części zamówionych dawek, argumentując decyzję m.in. zmianą sytuacji epidemicznej i skutkami wojny w Ukrainie. We wrześniu 2023 r. Pfizer skierował sprawę do sądu w Brukseli.

1 kwietnia 2026 r. belgijski sąd pierwszej instancji orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 mln dawek szczepionek i zapłacić koncernowi 5,644 mld zł, a także pokryć koszty procesowe, wynoszące ok. 170 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu zmiany nieprawomocnego wyroku. Termin na wniesienie apelacji wynosi 60 dni od doręczenia Polsce odpisu orzeczenia wraz z nakazem zapłaty.