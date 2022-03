Ukraińcy mogą już składać wnioski o nadanie PESEL. "Mamy ponad 32 tysięcy numerów"

Ukraińcy przebywający w Polsce mogą już składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Dzięki temu uchodźcy będą mogli korzystać z pomocy socjalnej, medycznej oraz z systemu edukacji. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował, że do godziny 15 w środę "nadaliśmy 17 tysięcy numerów PESEL dla dorosłych obywateli Ukrainy i prawie 15 tysięcy numerów dla dzieci".

Długie kolejki po numery PESEL

W Olsztynie uchodźcy z Ukrainy tak tłumnie ustawili się w kolejce do nadawania numerów PESEL, że po niespełna godzinie wydano numery do ich obsługi na cały tydzień. Kilkuset obywateli Ukrainy ustawiło się w środę w kolejce jeszcze przed otwarciem szczecińskiego Urzędu Miasta, aby złożyć wniosek o PESEL.

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy - jak złożyć?

Aby uniknąć tłumów w urzędach, wiceminister SWiA zaapelował do osób, które będą wnioskować o PESEL. - Apelujemy, aby obywatele Ukrainy gremialnie nie ruszyli pierwszego dnia do urzędów. Taki sam apel wystosował również Ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrij Deszczycia. Bez względu na to, kiedy obywatele Ukrainy udadzą się do urzędu, mają zagwarantowaną ochronę prawną od dnia przybycia do Polski – poinformował we wtorek wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.