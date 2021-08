Amerykańska firma będzie miała nową fabrykę w Polsce. Premier Morawiecki komentuje

PepsiCo wybuduje zakład produkcyjny w miejscowości Święte w województwie dolnośląskim. Polska cieszy się zaufaniem inwestorów amerykańskich, tworzymy najlepszy możliwy klimat do inwestowania - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. Cała inwestycja, o wartości ponad 1 miliarda złotych, ma być gotowa w 2025 roku.

W czwartek odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcji przekąsek firmy PepsiCo w Europie. Inwestycja o wartości ponad 1 mld zł ma być realizowana etapami do 2025 roku. Dzięki inwestycji w regionie ma powstać 450 miejsc pracy. Zgodnie z zapowiedziami, wytwarzane w zakładzie produkty będą eksportowane do ponad 20 europejskich krajów.

"Obiekt o powierzchni zbliżonej do siedmiu boisk do piłki nożnej zostanie wybudowany na 30-hektarowej działce położonej w miejscowości Święte koło Środy Śląskiej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - czytamy w komunikacie.

Będzie to piąty obiekt produkcyjny firmy zlokalizowany w Polsce.

PepsiCo w Polsce

W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki. - Cieszę się, że Polska cieszy się zaufaniem inwestorów amerykańskich, że ta inwestycja PepsiCo - jednej z największych korporacji produkujących różnego rodzaju produkty, takie jak napoje, przekąski - zostanie ulokowana w Polsce. To dowód zaufania inwestorów amerykańskich - komentował szef rządu.

Jak wskazał, to największa inwestycja tej firmy w Polsce od 30 lat, a także największa tego typu inwestycja spółki w Europie. - To bardzo cieszy. Cieszy również to, kiedy słyszymy, że największą zaletą Polski jako miejsca na inwestycje, są nasi znakomici pracownicy - powiedział Morawiecki.