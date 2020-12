Polska pogoń za europejską pensją. Dystans jest ogromny

Płace rosną szybciej, ale dystans wciąż jest ogromny

Tomasz Wróblewski z Grant Thornton, prezentując raport podczas konferencji online, zwrócił uwagę, że w ostatnich trzech latach (2017-2019) dynamika płacy brutto w Polsce wyniosła 5,6 proc. rocznie (po uwzględnieniu inflacji), tymczasem w UE było to średnio niespełna 0,4 proc. To oznacza, że pensje w Polsce rosły w ostatnich trzech latach 15-krotnie szybciej niż średnio w Unii Europejskiej.

Ciągle jednak - jak mówił - dzieli nas ogromny dystans do średnich zarobków w UE. "W 2000 r. nasze zarobki sięgały jednej piątej zarobków Europejczyka, a w 2019 – jednej trzeciej. Relacja płac w Polsce do średniej w Niemczech wzrosła z 16 do 26 proc. Do pokonania jest cały czas olbrzymi dystans, wręcz wielopokoleniowy" - zauważył.