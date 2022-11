Ile zarabiają freelancerzy w Polsce? Najnowsze dane

Freelancerzy w Polsce - wynagrodzenia

- W branżach technicznych często bardziej od studiów kierunkowych liczą się samodzielnie nabyte umiejętności oraz indywidualny warsztat i to one są głównym czynnikiem decydującym o zarobkach czy liczbie realizowanych zleceń, w tym tych długoterminowych. Dotyczy to takich dziedzin, jak programowanie, prace deweloperskie, grafika czy multimedia - zauważył prezes Useme Przemysław Głośny.

Zarobki między 5 a 10 tys. zł miesięcznie uzyskuje 21 proc. deweloperów, 18 proc. tłumaczy i 16 proc. grafików. Najgorzej pod tym względem wypadają copywriterzy, spośród których 11 proc. deklaruje zarobki w tym przedziale. "Warto pamiętać, że copywriting to branża, w której często wykonuje się zlecenia dodatkowe, dorabiając w pracy na etat (46 proc. ankietowanych pracuje do 4 godzin dziennie). Jednocześnie jest to także najbardziej zapracowana grupa freelancerów - 22 proc. copywriterów deklaruje realizację ponad 10 zleceń w ciągu miesiąca – to najwyższy odsetek wśród wszystkich przebadanych profesji" - zaznaczono.