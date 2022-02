Zmiany w składkach i mniejsze wynagrodzenie na rękę. "Ta kwestia dotyczy około miliona osób"

Niezmiennie uważam, że należy zrezygnować z przepisów, które wyłączają obowiązek ubezpieczeń społecznych w razie zbiegu kilku umów cywilnoprawnych czy innych rodzajów działalności. Chodzi o uproszczenie zasad - powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes ZUS Gertruda Uścińska. Dodała, że "ma zapewnienie", iż projekt w tej sprawie będzie procedowany.

W wywiadzie Uścińska była pytana o to, czy będzie wprowadzone pełne oskładkowanie umów zleceń i czy możliwe jest wejście w życie takiej zmiany w tym roku. Prezes ZUS wskazała, że w przeszłości prowadzone były międzyresortowe analizy tego, kogo ten problem dotyczy i jaka jest skala zjawiska zbiegu tytułów do ubezpieczeń – bo problem jest szerszy niż tylko składki od umów zleceń.

Chodzi o zasadę, że osoba zarabiająca na kilku umowach nie musi płacić pełnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli jest już w pełni ubezpieczona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Pełne oskładkowanie umów zleceń. Prezes ZUS o przepisach

- Wypracowano propozycję rozwiązań w tym zakresie, którą przedstawiałam panu premierowi. (...) Powstał raport, który pokazał, że ta kwestia dotyczy około miliona osób, w większości powyżej 40. roku życia, które płacą składkę od pierwszego zlecenia, najczęściej od kwoty minimalnego wynagrodzenia, a de facto ich miesięczne dochody wynoszą średnio ok. 7 tys. zł. Zatem kwestia wcale nie dotyczy osób najmniej zarabiających - zauważyła Uścińska. Dodała, że bez zmian takie osoby nie będą mogły liczyć na godną emeryturę ani adekwatne zasiłki czy renty.

- Niezmiennie uważam, że należy zrezygnować z przepisów, które wyłączają obowiązek ubezpieczeń społecznych w razie zbiegu kilku umów cywilnoprawnych czy innych rodzajów działalności. Chodzi o uproszczenie zasad, pozbycie się kazuistyki, która generuje niepotrzebne koszty i ryzyko dla osób ubezpieczonych i płatników składek oraz zagwarantowanie pełniejszej ochrony socjalnej dla miliona osób - podkreśliła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na uwagę, że może trzeba się premierowi przypomnieć w tym temacie, Uścińska odparła, że konsekwentnie upomina się o tę kwestię. - Pytam, kiedy projekt będzie procedowany. Mam zapewnienie, że będzie - powiedziała.

Zmiany w składkach od zleceń. Wyliczenia

Pełne oskładkowanie umów zleceń znalazło się w założeniach programu Polski Ład. Skutki takiego rozwiązania (dla drugiej umowy, dotychczas nie podlegającej składkom) wyliczał dla TVN24 Biznes Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Wpływ pełnego oskładkowania umów zleceń (dla drugiej umowy) Instytut Emerytalny

Polski Ład a emerytury

Gertruda Uścińska pytana, według jakich reguł ZUS wypłaci emerytury i renty w lutym (prace nad przepisami rangi ustawowej, które mają objąć emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia w przedziale od 4920 zł do 12 800 zł ulgą dla klasy średniej, nie zakończyły się), Uścińska odparła, że obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia br.

- Na podstawie tego rozporządzenia od lutego wypłacamy świadczenia między 4920 zł a 12 800 zł brutto w takiej samej kwocie na rękę, jak przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Ponadto wraz ze świadczeniem za luty wypłacamy różnicę między kwotą na rękę, jaką osoby ze świadczeniami w tym przedziale otrzymały w styczniu, a jaką otrzymałyby na starych zasadach. Wypłaty na terminy 1,5 i 6 lutego są już dostarczone do kilku milionów naszych świadczeniobiorców. Podsumowując – dla grupy 421 tys. osób (czyli 6 proc. emerytów i niecałych 2 proc. rencistów ze świadczeniem brutto między 4920 zł a 12 800 zł) wypłata na rękę pozostanie w niezmienionej wysokości. Osoby te nie stracą na Polskim Ładzie, będzie on dla nich neutralny z punktu widzenia kwoty świadczenia z ZUS - zapewniła.

Minister rodziny o pełnym oskładkowaniu zleceń

O kwestię pełnego ozusowania umów zleceń i ewentualny termin wprowadzenia takiego rozwiązania była pytana w ubiegłym tygodniu minister rodziny Marlena Maląg.

- Jest to zmiana oczekiwana przez stronę społeczną, ale także przez stronę pracodawców. Pracownik ma odprowadzaną składkę, dzięki czemu, kiedy przejdzie na emeryturę, jak będzie miał 60, 65 lat albo i później, będzie miał wyższą emeryturę. I mówiąc o oskładkowaniu, ozusowaniu, to jest to naczynie połączone. To pokazanie na konkretach, że ta zmiana docelowo jest konieczna, oczekiwana – zaznaczyła w Radiu Zet.

Dodała, że projekt ustawy został złożony do wpisu do prac rządu. - Prawdopodobnie, jeśli chodzi o wpisanie to na pewno będzie to druga połowa albo trzeci kwartał tego roku - stwierdziła.

- Nie chciałabym konkretnie mówić, czy będzie to 2023 czy 2024 rok, bo to później wprowadza zamieszanie i zaczynamy się rozliczać. Przede wszystkim teraz jest wprowadzanie Polskiego Ładu i konkretnych rozwiązań – powiedziała, zaznaczając, że to będzie "jak najszybciej, kiedy przeprowadzimy proces legislacyjny".

