"Pamiętaj, aby wcześniej wypłacić gotówkę". Utrudnienia w dużych bankach

Pekao, Santander, ING Bank Śląski i mBank - to część banków, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do usług.

Bank Pekao

- nie zalogujesz się do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay, - nie skorzystasz z platformy eTrader Pekao, - nie skorzystasz z BLIKA, - możesz mieć trudności w korzystaniu z kart debetowych naszego banku".

Santander Bank Polska

" Od 23:00 w piątek do 7:00 w sobotę nie zalogujesz się do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Kantor Santander wyłączymy już o 22:00" - napisał bank na swojej stronie.

ING Bank Śląski

W komunikacie dodano, że "transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line".

mBank

Velo Bank

" Od piątku 23 czerwca od godziny 23:30 do soboty 24 czerwca do godziny 6:35 prowadzimy prace techniczne i ulepszamy nasze systemy" - podano w komunikacie.

W informacji do klientów napisano także: "Nie zalogujesz się do bankowości elektronicznej. Nie wykonasz przelewu i nie skorzystasz z Blika. Płatności online kartą mogą być utrudnione. Nadal zapłacisz kartą w sklepie stacjonarnym, wpłacisz i wypłacisz gotówkę kartą z bankomatu".

Bank Pocztowy

"W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, od piątku 23.06.2023, od godz. 21:35, do soboty 24.06.2023, maksymalnie do godz. 03:30, wystąpią przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej" - poinformował na swojej stronie bank.