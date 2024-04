Zmiany w Banku Pekao coraz bliżej. Poznaliśmy kandydatów

O kandydaturach poinformowano w raportach giełdowych opublikowanych w poniedziałek wieczorem. Spółka Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zgłosiła czterech kandydatów do rady nadzorczej Banku Pekao: Artura Olecha, Bartosza Grześkowiaka, Jacka Neściora i Roberta Sochackiego. Czterech kandydatów zgłosił również Polski Fundusz Rozwoju: Annę Wawrzyńczak-Palynyczak, Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego, Radosława Niedzielskiego oraz Artura Nowak-Fara.

"Z dniem 31 grudnia 2023 roku upłynął okres trwającej 3 lata wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zgodnie z § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, powoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odrębne uchwały na powołanie każdego członka Rady Nadzorczej Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości, zgodnie z art. 22 ust. 2 Prawa bankowego" - czytamy w uzasadnieniu.

Możliwe zmiany we władzach Banku Pekao

Z informacji dostępnych na stronie czołowego banku w Polsce wynika, że obecnie przewodniczącą rady nadzorczej jest Beata Kozłowska-Chyła, do niedawna prezes PZU. Wiceprzewodniczącą tej rady jest Małgorzata Sadurska, która również była członkinią zarządu PZU. Sadurska w latach 2015-2017 była szefową kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, a wcześniej posłanką Prawa i Sprawiedliwości.

Do kompetencji rady nadzorczej należy m.in. powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym prezesa zarządu banku oraz powoływanie i odwoływanie na wniosek wiceprezesów i członków zarządu.

Od kwietnia 2020 roku prezesem Banku Pekao jest Leszek Skiba. To były wiceminister finansów w rządzie PiS.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ma jedną piątą (20 proc.) udziałów w Pekao, 12,8 proc. jest w rękach Polskiego Funduszu Rozwoju. Do zakupu tego pakietu akcji od włoskiego Unicredit doszło w czerwcu 2017 roku. Oznacza to, że Bank Pekao jest pośrednio kontrolowany przez państwo. Skarb Państwa ma bowiem 34,19 proc. udziałów w PZU. Z kolei Polski Fundusz Rozwoju należy do Skarbu Państwa.