PAŻP szuka kontrolerów ruchu lotniczego. Ruszyła rekrutacja

Zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa

Takie szkolenie trwa około dwóch lat - nauka zawiera elementy teoretyczne takie jak np. zarządzanie ruchem lotniczym, nawigacja, meteorologia, budowa statków powietrznych i prawo lotnicze. PAŻP wskazała, że kolejny etap szkolenia to trening symulatorowy kontroli ruchu lotniczego, a ostatni to roczne szkolenie na przyszłym stanowisku pracy. Po zdaniu egzaminu państwowego kandydat staje się kontrolerem i trafia do służby operacyjnej.

PAŻP uruchamia rekrutację

Z komunikatu wynika, że obecnie w PAŻP pracuje ponad 600 kontrolerów, a w procesie szkolenia jest kolejnych 170. Kontrolerzy, jak wskazała Agencja, rocznie obsługują ponad 800 tys. operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej, która zajmuje ponad 334 tys. km kw.

Jak przekazała Agencja, kontrolerzy ruchu lotniczego dzielą się na trzy grupy - kontrolerzy obszaru pracują w sali operacyjnej w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym PAŻP w Warszawie, bez kontaktu wzrokowego z samolotami przelatującymi nad Polską. Samolotami, które lądują na polskich lotniskach zajmują się z kolei kontrolerzy zbliżania - ich zadaniem jest bezpiecznie i na czas doprowadzić samoloty do lotnisk docelowych, a samoloty odlatujące skierować na trasę przelotu. W bezpośredniej okolicy lotniska i na nim, za bezpieczny ruch samolotów odpowiadają z kolei kontrolerzy pracujący na wieżach. Tych ostatnich jest najwięcej – ponad trzystu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako jedyna instytucja w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu oraz zarządza ruchem lotniczym na naszym niebie.

Lotnisko Chopina w Warszawie i siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Źródło: PAŻP

PAŻP dba o bezpieczeństwo samolotów lądujących i odlatujących z polskich lotnisk, a także przelatujących przez nasz kraj. W Agencji pracuje obecnie ponad 600 kontrolerów.

Opracował Jan Sowa