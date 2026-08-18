Z kraju Spór o miliardy uderza w PAŻP. Sąd odroczył decyzję Oprac. Paulina Karpińska |

Blokada środków dla PAŻP. Donald Tusk komentuje działania po wyroku belgijskiego sądu w sporze Pfizer-Polska Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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Sąd w Belgii odroczył do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków.

Sprzeciw PAŻP rozpatruje Izba ds. Zajęć we Francuskojęzycznym Sądzie Pierwszej Instancji w Brukseli, który to 1 kwietnia orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 mln dawek szczepionek od Pfizera i zapłacić koncernowi 5 mld 644 mln zł.

1 lipca Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała PAŻP, że w związku z wyrokiem zajęte zostały konta, na które spływają środki z opłat nawigacyjnych.

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Szefowa PAŻP: to może się odbić na zapewnieniu kontroli ruchu lotniczego

Do decyzji odniosła się we wtorek szefowa PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak. - Zajęte jest osiemdziesiąt procent naszych przychodów. Skala zajęcia komorniczego to pięć lat naszych przychodów. W związku z tym cała ta sprawa potencjalnie w bardzo mocny sposób może wpłynąć na zapewnianie kontroli ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej - powiedziała

Jaworska-Maćkowiak liczyła, że sąd rozpatrujący we wtorek sprzeciw jej Agencji, weźmie pod uwagę Dodatkowy Protokół dotyczący Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia, a który ma wzmocnić immunitet tej organizacji.

- On ma zapewnić to, że w sprawie polskiej czy jakiejkolwiek innej sprawie, jakiegokolwiek innego "PAŻP-u" w Europie tego typu zajęcie komornicze trzeciej strony, niezwiązanej kompletnie ze sprawą główną, nigdy więcej nie będzie możliwe. Nie zostało to dzisiaj w żaden sposób rozpatrzone - podkreśliła.

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PAŻP w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej zapewniła, że niezależnie od trwającego postępowania ciągłość działania Agencji pozostaje w pełni zabezpieczona, a bezpieczeństwo operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej jest i pozostaje najwyższym priorytetem.

Rumunia w podobnej sytuacji

Obrońca Pfizera bronił na sali sądowej zajęcia środków PAŻP. Jak zaznaczył, gdyby Polska sama zapłaciła swoje wierzytelności, to do tego całego dramatu w ogóle by nie doszło.

Belgijski sędzia chciał odroczyć sprawę do stycznia 2027 r., kiedy rozpatrywany ma być sprzeciw Rumunii w takiej samej sprawie. Konta rumuńskiej agencji lotniczej również zostały zajęte po tym, jak sąd w Belgii orzekł na korzyść Pfizera w sporze o nieodebrane szczepionki. Pod naciskiem przedstawicieli Polski sędzia zgodził się przyspieszyć termin - sprawa ma zostać rozpatrzona 15 października br.