Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem

Rada nadzorcza Orlenu w środę zdecydowała o powołaniu Pawła Wojtunika do zarządu koncernu. Będzie odpowiadał za obszar bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem - wynika z komunikatu przekazanego w raporcie giełdowym spółki. Paweł Wojtunik to były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcję tę pełnił w latach 2009-2015.

"Orlen informuje, że 25 lutego 2026 r. rada nadzorcza powołała do zarządu spółki Pana Pawła Wojtunika na funkcję członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka" - przekazał koncern w bieżącym raporcie giełdowym.

Komunikat Orlenu

W komunikacie zaznaczono, że powołanie Wojtunika nastąpiło "na okres wspólnej kadencji zarządu Orlenu rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 r.". Takie posiedzenia akcjonariuszy odbywają się z reguły na przełomie maja i czerwca każdego roku - np. w przypadku sprawozdania finansowego Orlenu za 2024 r. obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki odbyły się 5 czerwca 2025 r. Orlen podkreślił w środowym komunikacie, że Wojtunik to "ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym", który w latach 2009-2015 pełnił funkcję szefa CBA, gdzie "odpowiadał za kierowanie jedną z kluczowych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz nadzór nad strategicznymi postępowaniami o znaczeniu krajowym".

Paweł Wojtunik, były szef CBA
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Koncern zwrócił jednocześnie uwagę, że Wojtunik "posiada unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego". Przypomniał też, że przed objęciem stanowiska szefa CBA przez kilkanaście lat był związany z policją, w tym z pionem zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownicze.

Zyski państwowego giganta wzrosły. "Za nami doskonały rok"
Kim jest Paweł Wojtunik?

Jak podał Orlen, Wojtunik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podkreślił, że "doświadczenie międzynarodowe zdobywał podczas służby w Scotland Yardzie w Wlk. Brytanii", natomiast w 2016 r. został doradcą premiera Mołdawii z ramienia Unii Europejskiej, wspierając tam reformy instytucjonalne i antykorupcyjne. Wojtunik - wspomniał koncern - w 2024 r. objął stanowisko wiceprezesa Kredobanku na Ukrainie, należącego do grupy kapitałowej PKO BP.

Zarząd Orlenu

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład zarządu może wchodzić od 5 do 11 członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie zarządu. Poszczególnych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, przy czym jeden członek zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa - obecnie jest to minister aktywów państwowych, z tym, że w tym przypadku odwołuje go również rada nadzorcza. Pod koniec stycznia tego roku rada nadzorcza Orlenu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członka/członkinię zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka - w konkursie tym można było aplikować do 18 lutego. Oczekiwanymi wymaganiami było m.in. doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa gospodarczego i infrastruktury krytycznej. Aktualnie w zarządzie Orlenu zasiada 9 osób: prezes Ireneusz Fąfara oraz wiceprezesi: Witold Literacki - ds. korporacyjnych (jest to także pierwszy zastępca prezesa), Sławomir Jędrzejczyk - ds. finansowych, Ireneusz Sitarski - ds. downstream i Robert Soszyński - ds. operacyjnych, a także członkowie zarządu: Marek Balawejder - ds. consumers and products, Wiesław Prugar - ds. upstream, Sławomir Staszak - ds. energy i Marcin Wasilewski - ds. transformacji.

Udziały Skarbu Państwa w Orlenie

Według aktualnych danych publikowanych przez Orlen 49,9 proc. akcji spółki posiada Skarb Państwa, 5,17 proc. Nationale-Nederlanden OFE, a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni, 44,93 proc. Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który ma rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz sieć stacji paliw, w tym w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny oraz energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Orlen jest podmiotem strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego, zarządza infrastrukturą krytyczną, w tym oprócz zakładów produkcyjnych, także rurociągami, bazami i terminalami.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

OrlenPaweł Wojtunik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica