Tauron ma nowego prezesa

Szczeszek od czerwca 2020 r. do kwietnia 2022 r. był prezesem Enei. W piątek zrezygnował ze stanowiska .

Paweł Szczeszek nowym prezesem Tauronu

W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2020 r. nowy prezes Tauronu kierował zarządem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. W latach 2017-2018 sprawował funkcję zastępcy prezesa w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, a w latach 2016-2017 był prezesem w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej PEC w Jastrzębiu-Zdroju.

Priorytetem nowego szefa Tauronu jest reforma energetyki, czyli sprawne wydzielania aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

"To najważniejsza reforma strukturalna polskiej energetyki w ostatnich kilkunastu latach, wręcz niezbędna z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. W pierwszej kolejności skoncentruję się na pracach przygotowujących grupę do wydzielenia aktywów węglowych do NABE" napisał Szczeszek, cytowany w komunikacie prasowym Tauronu.