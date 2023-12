Mucha ujawnia gigantyczne nagrody dla prezesa Adama Glapińskiego i jego zastępców

czytaj dalej

Rzecznik prasowy Narodowego Banku Polskiego Wojciech Andrusiewicz odniósł się do listu członka zarządu banku centralnego Pawła Muchy. W jego ocenie Paweł Mucha łamie regulacje dotyczące wypowiadania się w imieniu NBP. "(...) prowadzona od dłuższego czasu komunikacja pana Pawła Muchy zmierza wyłącznie do tego by wywrzeć medialną presję na wypłatę nienależnych mu, acz niemałych nagród i premii" - ocenił Wojciech Andrusiewicz.