PGNiG ma nowego prezesa

Paweł Majewski został we wtorek powołany na prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - podała w komunikacie spółka. Majewski opuszcza stanowisko prezesa w Grupie Lotos. Na czele nowej firmy ma stanąć 12 listopada.

Majewski prezesem Grupy Lotos był od 3 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza PGNiG powołała go na prezesa kadencji, kończącej się 10 stycznia 2023 r. Poprzedni prezes PGNiG, Jerzy Kwieciński złożył rezygnację z dniem 22 października 2020 r. 28 października Rada Nadzorcza PGNiG powierzyła pełnienie obowiązków prezesa wiceprezesowi Jarosławowi Wróblowi.

Pełnił również funkcję członka zarządu w DO & CO Poland, wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service. Był też członkiem rad nadzorczych, m. in. Jelcza i ZEM Łabędy.