Szybki paszport na lotnisku. Kto może go otrzymać?

Od kwietnia do końca 2023 roku w punkcie paszportowym na Lotnisku Chopina w Warszawie wydano dokładnie 10 874 paszportów tymczasowych - podaje Anna Dermont, rzeczniczka prasowa stołecznego lotniska. Najwięcej paszportów wydano w wakacje.

Paszport tymczasowy na Lotnisku Chopina - kto może go otrzymać?

Jak uzyskać tymczasowy paszport?

"Aby wyrobić paszport tymczasowy należy udać się do punktu, w którym urzędnik wygeneruje w systemie wniosek o wydanie dokumentu oraz wykona zdjęcie. Wniosek należy podpisać na urządzeniu do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. Paszport zostanie od ręki wydrukowany na lotnisku" - czytamy. Aby wyrobić paszport tymczasowy na Lotnisku Chopina należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz ważny bilet lotniczy na podróż. Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego wynosi 30 zł. Płatność jest realizowana na miejscu, wyłącznie kartą płatniczą. "Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, maksymalnie przez 365 dni od daty otrzymania. Dokument jest wydawany w oparciu o bilet lotniczy na okres odbycia podróży, zgodny z wymogami danego kraju" - podaje Dermont. Punkt wydawania paszportów tymczasowych na Lotnisku Chopina znajduje się w strefie ogólnodostępnej, w budynku Terminalu A. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00