Wniosek o paszport przez internet, zmiany w ulgach. Nowe przepisy z podpisem prezydenta

czytaj dalej

Składka ubezpieczenia komunikacyjnego OC w 2021 roku wyniosła średnio 579 złotych. Oznacza to spadek o 7 procent rok do roku - wynika z raportu przygotowanego przez porównywarkę Punkta. Wcześniej o spadku cen informował również Rankomat. Z prognoz wynika jednak, że w 2022 roku możemy obserwować wzrosty. Należy przy tym pamiętać, że w tym roku ubezpieczyciele dostaną dostęp do ewidencji punktów karnych właścicieli pojazdów.