Gdzie działają paszporty covidowe? Najnowsze dane Komisji Europejskiej

Poza unijnym systemem certyfikatów pozostają Finlandia, Węgry i Malta. Wkrótce się to może jednak zmienić, ponieważ obecnie trwa faza testów technicznych podłączenia tych krajów do systemu.

Co to jest Unijny Certyfikat COVID?

Kto może dostać certyfikat covidowy?

Certyfikat dostaje osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują, czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki).

UCC otrzymają również osoby, które miały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, jednak w tym przypadku czas ważności certyfikatu to 48 godzin. Z kolei certyfikat ozdrowieńców będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Unijny Certyfikat COVID ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu lub dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru czy na prom.