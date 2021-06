Paszport covidowy. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Jak pobrać paszport covidowy

Jakie informacje na paszporcie covidowym?

Paszport covidowy – jakie kraje

Paszport covidowy ma być uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie na zasadach ustalonych przez kraj, do którego wyjeżdżamy. Paszport uznaje tylko szczepionki dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków. W Polsce są to wszystkie szczepionki podawane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Testy uznawane na Unijnym Certyfikacie COVID, to testy PCR oraz "szybkie" testy antygenowe.

Jakie uprawnienia daje paszport covidowy?

Jak czytamy na stronie gov.pl, należy pamiętać, że Unijny Certyfikat COVID to nie to samo, co prawo do odbycia podróży. Nie stanie się warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, nie będzie także warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru czy na prom. Po Unii Europejskiej będą mogły podróżować także osoby niezaszczepione, a paszport covidowy będzie stanowić dodatkową możliwość poinformowania o swoim statusie.