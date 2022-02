Partie batonów wycofywane z obrotu. "Nie należy spożywać"

GIS podał w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, że został poinformowany poprzez system RASFF (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) o wykryciu tlenku etylenu w surowcu, który wykorzystano do produkcji określonych partii batonów zbożowych.