Partia kaszy wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie

Chciałem sam zobaczyć te możliwości, to wzajemne wsparcie, to jak wszyscy ci ludzie odmieniają nawzajem swoje życie, Polacy, Ukraińcy. Jest to bardzo ważna opowieść, którą jestem w stanie opowiedzieć w USA - powiedział w rozmowie z TVN24 sekretarz transportu Stanów Zjednoczonych Pete Buttigieg po swojej wizycie w Kijowie. Dodał, że "kwestia uchodźców z Ukrainy wciąż jest kluczowa dla USA".