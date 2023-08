Pomarańczowe koperty na drogach. Co oznaczają?

Parkowanie w Zakopanem. Mieszkańcy płacą mniej i godzinę mają za darmo

I to właśnie z myślą o mieszkańcach wprowadzono nowe oznaczenie na drogach w postaci pomarańczowych kopert. Osoby posiadające "Zakopiańskie Karty Mieszkańca" mają prawo do jednokrotnego w danym dniu bezpłatnego postoju przez pierwsze 60 minut na obszarze podstref A, B, C na podstawie uzyskanego tylko w parkomacie bezpłatnego biletu dostępnego raz na dobę.