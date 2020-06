Parki rozrywki znów otwarte. "To wielki dzień"

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze to największy tego typu kompleks w Polsce. Jego właściciel Marek Goczał dziękował stronie rządowej za pracę włożoną w umożliwienie ponownego otwarcia takich miejsc. - To dla nas wszystkich jakiś cień nadziei, że szybko wrócimy do normalnej rzeczywistości - ocenił.