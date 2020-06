Nie państwowa sieć sklepów spożywczych, a synergia na rynku owoców i warzyw. Wiceminister o nowym pomyśle

W oparciu o krajową spółkę

Przejęcie już istniejącej spółki

- Tworzenie holdingu to działanie na pograniczu polityki i gospodarki, a więc są to decyzje rynkotwórcze. To całkiem rozsądny pomysł, oczywiście po spełnieniu określonych warunków - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Bartosz Urbaniak, szef bankowości agro BNP Paribas na Europę i Afrykę. Jego zdaniem to, co otrzymuje rolnik, to często zaledwie kilkanaście procent ceny detalicznej z półki sklepowej, więc dobrze zarządzany państwowy holding mógłby ucywilizować standardy handlu na rynku.

Dodał, że "to całkiem rozsądny pomysł, oczywiście po spełnieniu określonych warunków". - Jeśli sieć sklepów może odebrać towar od kilkunastu tysięcy rolników i potem dostarczyć do kilkunastu tysięcy małych sklepów, zwłaszcza poza dużymi miastami, to może stworzyć nowy standard na rynku, ale tylko wtedy, gdy będzie rygorystycznie pilnować jakości pracy i produkcji. Gdyby miała to być kolejna sieć, której celem będzie tylko zysk, to się nie uda. Jeśli jednak ma dawać wsparcie ekonomiczno-społeczne, to można by przenieść na rynek państwowy najlepsze doświadczenia spółdzielcze. Mamy sygnały z Włoch, że takie formaty kooperatywne się sprawdzają - podkreślił w "Rz" ekspert.