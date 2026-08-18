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Ruszyła kontrola w PLL LOT. Chodzi o umowy B2B

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie rozpoczął kontrolę w Polskich Liniach Lotniczych LOT oraz spółkach LOT Crew i LOT Cabin Crew. Inspektorzy zweryfikują między innymi legalność kontraktów B2B. Przewoźnik zapewnia, że stosowane przez niego modele zatrudnienia i współpracy są zgodne z prawem.

Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Przemysław Worek, zespół inspektorów pracy rozpoczął 23 lipca kontrolę u przewoźnika LOT S.A. oraz w spółce LOT Crew Sp. z o.o. i LOT Cabin Crew Sp. z o.o.

- Zakres kontroli obejmuje między innymi weryfikację kontraktów B2B zawartych między spółkami a osobami wykonującymi pracę w Grupie LOT, zgodnie z nowymi uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy - przekazał Przemysław Worek, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Pytany czy do PIP wpływały skargi od pracowników wyjaśnił, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie "nie jest uprawniony do udzielania informacji w sprawie skarg".

Zakończenie czynności kontrolnych zaplanowano na początek października. Do tego czasu Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie nie będzie udzielał informacji na temat postępowania.

LOT: nasze modele współpracy są zgodne z prawem

PLL LOT zapewniły, że stosowane przez spółkę modele zatrudnienia i współpracy są zgodne zarówno z polskimi przepisami, jak i z prawem lotniczym. Przewoźnik podkreślił również, że na bieżąco analizuje zmiany regulacji w tym obszarze.

- Specyfika działalności w branży lotniczej wiąże się z koniecznością konkurowania z innymi liniami lotniczymi. Dotyczy to także modeli współpracy czy warunków zatrudnienia. Dlatego też w 2010 roku w PLL LOT przyjęto B2B, jako jeden z nich. Obecnie wprowadziliśmy rozwiązania, które umożliwiają personelowi pokładowemu dowolność wyboru i możliwość zmiany formy współpracy z B2B na umowę o pracę według uznania - przekazał PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Dodał, że spółka analizuje wprowadzenie podobnych rozwiązań także dla innych grup zawodowych. - Dotychczasowe doświadczenia w Grupie LOT wskazują natomiast, że współpraca w modelu B2B jest wybierana przez znaczną część osób, które preferują większą swobodę organizacji współpracy - wskazał.

Przewoźnik podkreśla atrakcyjność zatrudnienia

Spółka zwróciła uwagę, że niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy, PLL LOT jest postrzegany jako atrakcyjny pracodawca, a liczba kandydatów w każdej rekrutacji znacząco przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

Jak przekazał przewoźnik, dołączenie do zespołu LOT-u daje możliwość uzyskania ponadprzeciętnego wynagrodzenia, a także korzystania z benefitów, takich jak pracownicze bilety lotnicze czy możliwość atrakcyjnych podróży w ramach wykonywania obowiązków.

Nieprawidłowości w PLL LOT

Kilka dni temu Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa poinformował, że skierował do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o interwencję w PLL LOT oraz przeprowadzenie kontroli pod kątem możliwego omijania art. 22 Kodeksu pracy i zatrudniania personelu lotniczego na podstawie umów cywilnoprawnych.

"W PLL LOT zdecydowana większość pilotów i stewardess pracuje na samozatrudnieniu. Formalnie pracownicy personelu pokładowego i lotniczego nie są zatrudnieni u narodowego przewoźnika, lecz zarejestrowani w agencjach zatrudnienia współpracujących z PLL LOT, czyli LOT Crew i LOT Cabin Crew. Dzieje się tak, choć pracownicy spełniają wszystkie wymogi umowy o pracę wymienione w art. 22 Kodeksu Pracy" - czytamy w oświadczeniu.

Związkowa Alternatywa przypomniała, że Państwowa Inspekcja Pracy kontrolowała narodowego przewoźnika już w 2018 r. i stwierdziła wówczas nieprawidłowości. Zdaniem organizacji PIP nie dysponowała jednak wtedy instrumentami pozwalającymi na skuteczną interwencję.

Związek domaga się ustalenia rzeczywistego charakteru zatrudnienia personelu, przeprowadzenia niezbędnych czynności dowodowych oraz wydania decyzji stwierdzających istnienie stosunku pracy. Wnioskuje również o nakazanie pracodawcy dostosowania warunków zatrudnienia do przepisów - poprzez zawarcie umów o pracę lub zmianę zasad wykonywania obowiązków.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie - działają od 1929 r. W 2025 r. przewiozły 11,7 mln podróżnych, czyli o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej - w 2024 r. było to 10,7 mln pasażerów. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem, z pakietem 30,7 proc., jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Źródło: PAP
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Tagi:
PLL LOTPaństwowa Inspekcja Pracy
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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