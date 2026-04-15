Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła galerie handlowe. Posypały się mandaty i grzywny

|
sklep ubrania shutterstock_2667721257_1
Szłapka o przyjętym przez rząd nowym projekcie reformy PIP
Źródło: TVN24
Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła naruszenia w 1189 sieciach handlowych z 1364 skontrolowanych. Inspektorzy ujawnili 182 wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Od początku stycznia 2025 r. do 9 kwietnia 2026 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1364 kontrole. Naruszenia wystąpiły w 1189 z nich - przekazała Ewa Skierska, dyrektorka departamentu prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy na stałej podkomisji do spraw rynku pracy, która zebrała się w środę.

Jak dodała "wydano ponad 5570 decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 85 decyzji ustnych. Skierowano także 73 wnioski oraz wydano 48 poleceń w sprawie usunięcia uchybień".

Najczęstsze naruszenia praw pracownika

Skierska przekazała, że inspektorzy pracy ujawnili w trakcie kontroli 182 wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Na 26 osób nałożono grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 31 tys. zł. Skierowano również 8 wniosków do sądu o ukaranie. Wobec 13 osób poprzestano na zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego.

Skierska podkreśliła, że ujawnione podczas kontroli naruszenia dotyczyły przede wszystkim technicznego bezpieczeństwa pracy. Najwięcej spośród nich, magazynowania i składowania asortymentu zgromadzonego w sklepach oraz niezapewnienia drożnych, o szerokości zgodnej z przepisami dojść do stanowisk pracy dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych na terenie hali sprzedaży, przestrzeni magazynowej i socjalnej.

Stwierdzano także pojedyncze naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy.

Inne naruszenia praw

Z kolei nieprawidłowość w kwestii sporządzania rozkładów czasu pracy lub przekazywania ich pracownikom z wyprzedzeniem krótszym niż tygodniowy została ujawniona w 2,7 proc. kontroli. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy stwierdzono w 2,3 proc. kontroli.

Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo wykazano w 1,5 proc. kontroli.

W zakresie naruszeń dot. pracy w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni skontrolowano 673 sklepy, nieprawidłowości ujawniono w 1,3 proc.

Inspektorzy pracy objęli też kontrolą 99 cudzoziemców, w zakresie legalności zatrudnienia, nie stwierdzając przypadków nielegalnego powierzenia pracy.

Ponad 700 skarg

Przedstawicielka PIP poinformowała też, że w omawianym okresie zarejestrowano 705 skarg na ogólnopolskie sieci handlowe. Dotyczyły one zarówno BHP, jak i prawnej ochrony pracy. Ponad 48 proc. z nich oceniono jako bezzasadne, a jedną czwartą jako zasadne.

W pozostałych przypadkach powiedziała, że środki dowodowe nie pozwoliły dokonać oceny zasadności zgłoszonych problemów. Podkreśliła też, że spośród zgłoszonych skarg, 30 dotyczyło zbyt niskich temperatur w sklepach jednej sieci, z czego w 11 przypadkach zasadność skarg została potwierdzona.

Skierska poinformowała również, że w 2025 r. i na początku 2026 r. prowadzono akcje kontrolne nakierowane na określone sieci handlowe przede wszystkim w zakresie organizacji czasu pracy, magazynowania i składowania oraz temperatur panujących w sklepach.

- W ramach akcji przeprowadzonej w sieci, której dotyczyły zgłoszone skargi na zbyt niskie temperatury przeprowadzono 461 kontroli - powiedziała Skierska.

Wyjaśniła, że "w wyniku kontroli, oprócz decyzji regulującej inne problemy, wydano 136 decyzji dotyczących zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniach pracy, 24 decyzje dotyczące niezabezpieczenia stanowisk pracy kasowych przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz, 7 decyzji dotyczących niezapewnienia ogrzewania w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, 6 decyzji dotyczących niezapewnienia pracownikom odzieży chroniącej przed zimnem".

Związek zawodowy: pracodawcy śmieją się nam w twarz

Gabriela Kaim, przewodnicząca "Solidarności” w jednej z sieci handlowych, podczas dyskusji podkreśliła, że mandaty nakładane na pracodawców sieci handlowych są bardzo niskie. - Pracodawcy śmieją się nam w twarz - powiedziała.

Z kolei Karol Tyszka z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji podkreślił, że wszelkiego rodzaju patologie powinny być piętnowane i karane. - Ale też trzeba trzymać proporcje i nazywać rzeczy po imieniu, nazywać tych, którzy tych przepisów nie przestrzegają, tych, którzy narażają zdrowie, np. pracowników indywidualnie, a nie wrzucać tego do całego worka - zaznaczył.

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy jeszcze w tym roku

Z dniem 8 lipca wejdzie w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, a wraz z nią m.in. przepisy nadające inspekcji uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

Zwiększona zostanie też maksymalna wysokość grzywny, jaką PIP może nałożyć w postępowaniu mandatowym z 2 tys. do 5 tys. zł, a w przypadku ponownego naruszenia z 5 tys. do 10 tys. zł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Państwowa Inspekcja Pracy
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

