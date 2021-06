Zamiast 60 prawie 1080 zł na rachunku. Ekspert o rządowej rewolucji

"Rzeczpospolita" napisała, że od przyszłego roku eldorado dla nowych właścicieli paneli słonecznych może się skończyć. To efekt planowanych zmian w systemie rozliczeń za wyprodukowane nadwyżki prądu. Chodzi o nowelizację ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Obecnie gospodarstwa domowe, które korzystają z przydomowej fotowoltaiki, nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej oddają do sieci. "Następnie mogą bezpłatnie odebrać do 80 proc. oddanej wcześniej energii w czasie, gdy panele słoneczne nie pracują albo produkują zbyt mało prądu – np. zimą" - wyjaśniła "Rz".

"Większość gospodarstw tak naprawdę wychodzi na zero"

- Wszystko jednak co oddamy do sieci, kiedy nie ma nas w domu, a fotowoltaika będzie pracować, będziemy sprzedawać. Jest gwarancja tego, że sprzedamy to, bo największe firmy energetyczne będą musiały od nas to kupować, ale tylko po cenach hurtowych, o połowę niższych niż te, po jakich my kupujemy - powiedział.