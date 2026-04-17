Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Iran otwiera Cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej na czas rozejmu
Z kraju

Zapasy paliwa lotniczego w Polsce. Ministerstwo Energii uspokaja

|
Miłosz Motyka
Donald Tusk o wpływie zawieszenia broni na rynek ropy i ceny paliw
Źródło: TVN24
Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Energii, Polacy zaoszczędzili 3 mld zł dzięki pakietowi "Ceny Paliwa Niżej". Ponadto resort uspokaja, że Polska ma wystarczająco duże zapasy paliw, w tym paliwa lotniczego.

- 3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków, wynikająca z wprowadzenia pakietu "Ceny Paliwa Niżej". To jest wpływ, który też hamuje inflację i gwarantuje, że ceny w innych sektorach też nie będą wyższe - powiedział Miłosz Motyka w piątek podczas briefingu prasowego.

Wojna na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się 28 lutego, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. Reagując na tę sytuację rząd ogłosił pod koniec marca czasowy pakiet regulacji "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Zakłada m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa, a także ceny maksymalne paliw.

Co dalej z cenami paliw?

Motyka zapowiedział w środę, że o wygaszeniu interwencji na rynku paliw będzie można myśleć, kiedy hurtowe ceny paliw wrócą do poziomów sprzed konfliktu na Bliskim Wschodzie.

- W ciągu najbliższych dni czy tygodni nie planujemy wygaszenia pakietu mimo optymistycznych sygnałów z rynku. Odchodzenie od pakietu będzie prowadzone w sposób stopniowy - zapewnił minister energii podczas piątkowego briefingu.

- Mamy zagwarantowane dostawy paliwa do Polski, mamy odpowiednio zagwarantowane poziomy rezerw i mamy najniższe ceny diesla oraz benzyny w Europie - dodał Motyka.

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministerstwa Energii ceny paliw w dniach 18-20 kwietnia będą niższe niż w piątek. Za benzynę Pb95 zapłacimy 6,03 zł za litr; za Pb98 - 6,57 zł za litr; a za ON - 7,07 zł za litr.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kryzys paliw lotniczych

Jednym ze skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie jest deficyt paliwa lotniczego w Europie. Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) ostrzegał przed koniecznością odwoływania lotów w najbliższym czasie. Do sytuacji na rynku paliwa lotniczego odniósł się także Miłosz Motyka.

- Sytuacja na rynku paliwa lotniczego jest bardzo trudna. Jeśli chodzi o nasz rynek, to mamy zabezpieczone zapasy paliwa lotniczego na najbliższe tygodnie - powiedział Motyka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Turystyka

Dodał, że niektórzy przewoźnicy już ograniczają siatki połączeń, a ceny lotów mogą wzrosnąć.

Wiceminister energii Wojciech Wrochna wskazał, że krajowe obowiązkowe zapasy paliwa lotniczego spełniają standardy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Zgodnie z przepisami wystarczą na ponad 90 dni. - W tej chwili nie ma przesłanek, żeby te zapasy uwalniać - powiedział Wrochna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaPaliwoMinisterstwo energiiMiłosz Motyka
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

