Paliwa w rok podrożały o połowę

"Wysokość podwyżek cen paliw na stacjach, podobnie jak ostatnio, jest wyraźnie zróżnicowana i w tym tygodniu dotyczą one głównie oleju napędowego. O ile średnia cena benzyn rosła o ok. 8 – 9 groszy na litrze, to za litr diesla kierowcy płacą średnio 27 groszy więcej. Jednak porównanie do cen z końca maja pokazuje, że ceny benzyny Pb95 i oleju napędowego zmieniły się podobnie. Benzyna zdrożała w sumie o 61 gr/l, a diesel o 58 gr/l" - napisali analitycy BM Reflex.