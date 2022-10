Kierowcy będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. "Nasza prognoza zakłada dalsze podwyżki"

Przekroczona psychologiczna granica: ponad 8 złotych za olej napędowy

Problemy sektora rafineryjnego

Z danych e-petrol.pl wynika, że metr sześcienny benzyny 95-oktanowej kosztuje aktualnie 6562,00 zł i jest o 370 zł droższy niż przed tygodniem. Olej napędowy w tym samym okresie podrożał o 176 zł i jest wyceniany na 7557,00 zł/m sześc. "W przypadku diesla skala podwyżki byłaby większa, gdyby nie nieznaczna spadkowa korekta zanotowana w ostatnich dniach. Na jej pogłębienie nie ma raczej co liczyć, bo Europa mierzy się obecnie z nawarstwiającymi się problemami sektora rafineryjnego, które mogą skutkować niedoborami paliw i wyższymi cenami" - stwierdzili analitycy e-eptrol.pl. Dodali, że strajki we Francji paraliżują paliwową produkcję i logistykę w tym kraju, a w środę sytuację na rynku paliw skomplikowały dodatkowo techniczne problemy największej europejskiej rafinerii – należącego do Shell zakładu w holenderskim Pernis.

Sytuacja na świecie

"W ubiegłym tygodniu decyzja Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i sojuszników o obniżeniu celu wydobywczego o 2 mln baryłek dziennie zadziałała szokowo dla rynku, jednak już niedługo później pojawiały się głosy, że Saudi Aramco informowała część klientów z Azji, że w listopadzie otrzymają oni pełne kontraktowe ilości ropy naftowej" - przypomnieli analitycy. Według nich to wzbudziło wątpliwości o czas i skuteczność realizacji planów cięć przez głównego gracza OPEC. "Przez większą część tygodnia obserwowaliśmy odchodzenie od poziomów cenowych przez ropę Brent - z ponad 97 dol. do 92,5 w czwartek" - zauważyli analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem wśród przyczyn odwrotu od wysokich cen można z pewnością wskazać na sytuację w Chinach. "Liczba przypadków COVID-19 wzrosła tam do najwyższego poziomu od sierpnia, a władze zdecydowały się na kolejne ograniczenia mobilności. To już odbija się na wynikach chińskiej gospodarki i zapewne pobudza obawy o dalszy stan popytu ze strony jednego z liderów globalnego importu naftowego" - uważają analitycy. Wskazali, że pojawiają się także doniesienia, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę globalnego wzrostu na 2023 r. i ostrzegł przed rosnącym ryzykiem globalnej recesji – a to z pewnością uderzyłoby w zainteresowanie zakupami ropy i paliw. "Amerykański Departament Energii także przycina swoje prognozy zarówno w zakresie produkcji, jak i popytu w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Przewiduje on teraz tylko 0,9 proc. wzrost konsumpcji w USA w 2023 r., w porównaniu z poprzednią prognozą wzrostu o 1,7 proc. – co może niestety pokazywać zbliżanie się kryzysu, który nie będzie łatwym czasem ani dla handlujących, ani dla konsumentów" - stwierdzili analitycy e-petrol.pl.