Wzrost cen na stacjach. Minister tłumaczy
Jak zaznaczył minister energii, celem pakietu było zminimalizowanie skutków kryzysu na rynku paliw wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie. Jego wygaszenie następuje w trakcie znacznych spadków cen ropy spowodowanych podpisaniem porozumienia między USA i Iranem oraz trwającymi rozmowami pokojowymi między dwoma krajami.
Wygaśnięcie pakietu Ceny Paliwa Niżej
- Pakiet kosztował blisko pięć miliardów złotych, (był to - red.) pakiet kosztowny, ale doprowadził do tego, że wskaźnik inflacji jest niższy niż wszelkie projekcje ekonomistów - powiedział Motyka.
Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów pakiet Ceny Paliwa Niżej kosztował budżet państwa 4,7 miliarda złotych. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w czerwcu 2026 wyniosła 2,5 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu cen o 2,7 proc.
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W ramach pakietu CPN obniżono VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a stawka akcyzy została obniżona o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Z niższym VAT-em powiązano możliwość ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych.
30 czerwca wygasła obniżka VAT na paliwo, natomiast obniżka akcyzy nie obowiązuje już od 16 czerwca. Pakiet CPN wszedł w życie pod koniec marca. Miał na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie.
Wzrost cen paliw na stacjach
Motyka podkreślił, że zmiany cen na rynkach ropy mogą z opóźnieniem wpłynąć na ceny u producentów. - (Wzrosty cen - red.) często są dość szybkie, na co wskazują ekonomiści, natomiast te spadki są niestety stopniowe - powiedział.
Minister podkreślał, że analitycy spodziewali się wzrostu cen paliw rzędu kilkunastu groszy. Wygaśniecie pakietu w środę spowodowało jednak podwyżki cen na niektórych stacjach nawet o złotówkę.
Motyka wyjaśnił tę różnicę ostatnim wzrostem napięć w Zatoce Perskiej. - Ostatnie niepewności sprawiły, że te spadki są mniejsze - powiedział, nawiązując do ostatnich ataków USA na Iran.
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Pytany o dalsze zmiany cen na stacjach, odpowiedział, że spodziewa się w najbliższych tygodniach spadków cen, które doprowadziłyby je do poziomu o kilkanaście groszy wyższego od momentu wygaśnięcia programu CPN. - Gdyby sytuacja nie eskalowała, to cena spadnie - dodał, mówiąc ponownie o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Motyka podkreślił, że częścią programu jest również projekt podatku od zysków nadzwyczajnych. Nowa danina, znana jako windfall tax, ma obciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Stawka podatku ma wynosić 60 proc., a podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej.
Decyzja sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry
Motyka był również pytany o sprawę Zbigniewa Ziobry, wobec którego sąd utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie.
- Materiał dowodowy jest bardzo poważny i te zeznania, o których wiemy i ta cała praktyka wskazuje, że Zbigniew Ziobro naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, że po powrocie do Polski czeka go bardzo poważny test przed wymiarem sprawiedliwości, którego nie zda - powiedział Motyka.
Zdaniem Motyki działania Ziobry, który najpierw szukał azylu na Węgrzech, a następnie w Stanach Zjednoczonych, są dowodem na to, że "on się moralnie do tej winy przyznaje".
Motyka o rzekomej próbie otrucia Nawrockiego
Minister mówił również o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego w trakcie kampanii prezydenckiej. Motyka na antenie TVN24 powiedział, że to "z jednej strony kpina, bo jego środowisko polityczne już od tego odchodzi, z drugiej próba wywołania jakiegoś wrażenia, że ktokolwiek próbował wpływać na działanie pana kandydata Nawrockiego".
Prezydent Nawrocki opisał w wywiadzie z profesorem Andrzejem Nowakiem moment zasłabnięcia i wcześniejsze ostrzeżenia ochrony przed otruciem.
- Jeżeli tak było, to gdzie było wówczas działanie służb, gdzie było zgłoszenie, gdzie był lekarz? - dopytywał minister.
- Prezydent Polski opowiada takie rzeczy z pełną premedytacją, próbując wzbudzać nastroje, że w Polsce coś komuś grozi, że ktoś próbuje się zamachnąć na życie i zdrowie kandydata na prezydenta - dodał.