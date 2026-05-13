Z kraju Program Ceny Paliwa Niżej przedłużony. Wkrótce kolejna decyzja

Andrzej Domański: program CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja

- Do końca maja CPN będzie przedłużony na pewno. Co dalej - zobaczymy - powiedział dziennikarzom Domański.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisami Minister Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Motyka o przedłużeniu CPN-u

W środę Miłosz Motyka potwierdził, że teraz pakiet CPN będzie przedłużony do końca maja, a w niedalekiej przyszłości do Sejmu może trafić projekt ws. podatku od nadmiarowych zysków.

- Jeżeli chodzi o samą warstwę ustawową, podstawę prawną, to mamy ją zagwarantowaną do końca czerwca. Pewnie w czerwcu będziemy decydowali o tym, czy ten program w zakresie poziomu ustawowego przedłużać. To będzie podstawowa determinanta później działań na okres wakacyjny - powiedział Motyka, pytany o ewentualne przedłużenie programu CPN na okres wakacyjny.

Dodał, że wszystkie decyzje w tej sprawie będą uzależnione od tego, jak będzie kształtowała się sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu.

- Myślę, że to jest też ten czas i moment ponad miesiąca, co do którego pewnie będziemy mieli jasność, jak ona się wyklaruje i jeszcze mamy czas na to, żeby wtedy tę decyzję podjąć (...). Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące pod kątem tego, jak będzie kształtowała się sytuacja geopolityczna - powiedział Motyka.

Podatek od nadmiarowych zysków

- Pod kątem też Ministerstwa Finansów to będziemy analizowali podatek od nadmiarowych zysków. Współpracujemy, słyszę deklarację ze strony pana ministra Domańskiego, więc liczymy, że to będzie kolejny akt prawny, który w niedalekiej przyszłości do Sejmu trafi - dodał.

Pytany, kiedy może wejść w życie podatek od nadmiarowych zysków, szef MFiG odpowiedział: "Jesteśmy już bardzo blisko".

"Wielkie wyzwanie dla budżetu"

W poniedziałek szef resortu energii Miłosz Motyka wskazywał, że utrzymywanie programu CPN jest "wielkim wyzwaniem dla budżetu państwa", ale rząd ma w zanadrzu rozwiązania, które "możemy stosować i które mamy już wstępnie wypracowane". Dodał, że chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów. Poinformował również, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni resorty energii i finansów będą gotowe, aby zaprezentować takie rozwiązanie.

Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz - cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.

Ceny paliw na stacjach

Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii, w środę 13 maja obowiązują następujące ceny paliw:

benzyna Pb95 - 6,28 zł/l;

benzyna Pb98 - 6,87 zł/l;

olej napędowy - 6,84 zł/l.

