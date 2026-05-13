Program Ceny Paliwa Niżej przedłużony. Wkrótce kolejna decyzja

Andrzej Domański: program CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja
Rząd przedłużył program Ceny Paliwa Niżej o dwa tygodnie - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Minister energii Miłosz Motyka dodał, że podstawa prawna programu obowiązuje do końca czerwca, zatem wkrótce zapewnie decyzja czy zostanie on przedłużony. Jak dodał, trwają też prace nad projektem podatku od nadmiarowych zysków.

- Do końca maja CPN będzie przedłużony na pewno. Co dalej - zobaczymy - powiedział dziennikarzom Domański.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisami Minister Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Motyka o przedłużeniu CPN-u

W środę Miłosz Motyka potwierdził, że teraz pakiet CPN będzie przedłużony do końca maja, a w niedalekiej przyszłości do Sejmu może trafić projekt ws. podatku od nadmiarowych zysków.

- Jeżeli chodzi o samą warstwę ustawową, podstawę prawną, to mamy ją zagwarantowaną do końca czerwca. Pewnie w czerwcu będziemy decydowali o tym, czy ten program w zakresie poziomu ustawowego przedłużać. To będzie podstawowa determinanta później działań na okres wakacyjny - powiedział Motyka, pytany o ewentualne przedłużenie programu CPN na okres wakacyjny.

Dodał, że wszystkie decyzje w tej sprawie będą uzależnione od tego, jak będzie kształtowała się sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu.

- Myślę, że to jest też ten czas i moment ponad miesiąca, co do którego pewnie będziemy mieli jasność, jak ona się wyklaruje i jeszcze mamy czas na to, żeby wtedy tę decyzję podjąć (...). Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące pod kątem tego, jak będzie kształtowała się sytuacja geopolityczna - powiedział Motyka.

Podatek od nadmiarowych zysków

- Pod kątem też Ministerstwa Finansów to będziemy analizowali podatek od nadmiarowych zysków. Współpracujemy, słyszę deklarację ze strony pana ministra Domańskiego, więc liczymy, że to będzie kolejny akt prawny, który w niedalekiej przyszłości do Sejmu trafi - dodał.

Pytany, kiedy może wejść w życie podatek od nadmiarowych zysków, szef MFiG odpowiedział: "Jesteśmy już bardzo blisko".

Takie będą ceny paliw w czwartek
"Wielkie wyzwanie dla budżetu"

W poniedziałek szef resortu energii Miłosz Motyka wskazywał, że utrzymywanie programu CPN jest "wielkim wyzwaniem dla budżetu państwa", ale rząd ma w zanadrzu rozwiązania, które "możemy stosować i które mamy już wstępnie wypracowane". Dodał, że chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów. Poinformował również, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni resorty energii i finansów będą gotowe, aby zaprezentować takie rozwiązanie.

Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz - cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu. 

Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
Ceny paliw na stacjach

Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii, w środę 13 maja obowiązują następujące ceny paliw:

  • benzyna Pb95 - 6,28 zł/l;
  • benzyna Pb98 - 6,87 zł/l;
  • olej napędowy - 6,84 zł/l.
Źródło: PAP
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
