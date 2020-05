Ile popłynęło do firm w ramach tarczy? Minister pokazała dane

Minister polityki społecznej przekonywała, że priorytetem jest utrzymanie stopy bezrobocia na jak najniższym poziomie oraz walka o każde miejsce pracy. - Zdajemy sobie sprawę, że cześć przedsiębiorców może redukować zatrudnienie w walce o przetrwanie i po to, by nie ogłaszać upadłości - wskazała. Przypomniała jednocześnie, że prawo nie pozwala na zawieszanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników.

Pakiet antykryzysowy i finansowy

Tzw. pakiet antykryzysowy, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj), 50 proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Mikroprzedsiębiorcy mogą również wnioskować o niskooprocentowaną pożyczkę do 5 tys. zł. Te pożyczki będą umarzane wraz z odsetkami, jeśli przedsiębiorca przez trzy miesiące nie zmniejszy zatrudnienia.