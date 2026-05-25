Rusza konkurs na szefa kluczowej agencji. Takie są wymagania
Trzyetapowe postępowanie, jak przekazała Agencja, obejmuje ocenę formalną zgłoszeń, analizę kompetencji oraz rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez radę nadzorczą.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 czerwca 2026 r., do godz. 16.00 w siedzibie spółki przy ulicy Kruczej 50 w Warszawie.
Wymagania wobec kandydatów
"Od kandydatów oczekuje się m.in. doświadczenia menedżerskiego, znajomości działalności PAIH, wysokich kompetencji w zakresie zarządzania organizacją oraz spełnienia standardów niezależności i transparentności właściwych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa" - podała PAIH.
Pod koniec kwietnia rada nadzorcza odwołała zarząd PAIH. Do wykonywania funkcji członka zarządu agencji rada delegowała Artura Osuchowskiego. Odwołany prezes PAIH Andrzej Dycha pełnił tę funkcję od lutego 2024 roku.
PAIH należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Agencja doradza polskim przedsiębiorcom w ekspansji na globalne rynki oraz inwestorom i kontrahentom zagranicznym zainteresowanym biznesem w Polsce.